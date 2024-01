Ook Greet Minnen redt het niet op de Australian Open

Elise Mertens zal de Belgische eer moeten hooghouden op de Australian Open. Ook Greet Minnen overleefde de eerste ronde van het grandslamtoernooi niet. De nummer 2 van ons land verloor in 2 sets van de Deense speelster Clara Tauson.

Greet Minnen en Clara Tauson keken mekaar voor de tweede keer in een jaar in de ogen. Vorig jaar verloor Minnen in Duitsland pas na een lange driesetter van bijna 3 uur.

Ook in Australië waren Minnen en Tauson aan mekaar gewaagd. Het waren details die het verschil maakten.

De service (vooral de tweede) van Minnen draaide iets stroever dan die van haar tegenstandster en daar maakte Tauson dankbaar gebruik van. Onze landgenote moest 7 breakballen toestaan, 3 waren raak. Zelf kon ze er maar een afdwingen, maar niet verzilveren.

Na anderhalfuur moest Minnen zich gewonnen geven bij 30 graden Celsius.

Zo blijft Elise Mertens (WTA-29) de enige Belgische in het enkeltoernooi. Morgen speelt ze in de tweede ronde tegen Marta Koestjoek (WTA-41) uit Oekraïne.