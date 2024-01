Elise Mertens hoeft niet diep te gaan: Egyptische opponente staakt de strijd in 1e ronde Australian Open

Elise Mertens had een goeie voorbereiding in de benen met een finaleplaats in Hobart en was met vertrouwen afgezakt naar Melbourne voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Met Mayar Sherif, de nummer 59 van de wereld, diende zich ook een op papier haalbare kaart aan in de 1e ronde, al had de Egyptische de vorige confrontatie met Mertens wel gewonnen. Sherif klopte Mertens vorig jaar in de 1/8e finales van het WTA-toernooi in Madrid.

Maar in Melbourne stapte Mertens met het vertrouwen van Hobart op de baan een daar bleek Sherif niet tegen opgewassen. Met 2 servicebreaks won Mertens overtuigend de 1e set.

Onze landgenote ging door op haar elan in set 2, waarin ze meteen een break forceerde. Nadat Mertens ook het 2e spelletje gewonnen had, gooide Sherif geblesseerd de handdoek in de ring. Zo krijgt Mertens wat welgekomen rust met het oog op de 2e ronde.