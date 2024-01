Dé Chinese tennistoekomst? 21-jarige Zheng Qinwen naar halve finales Australian Open

Is de opvolgster van Li Na opgestaan? 10 jaar na de laatste Chinese laureate op de Australian Open staat de 21-jarige Zheng Qinwen in de halve finales in Melbourne. Ze trok aan het langste eind in een driesetter tegen de Russin Anna Kalinskaja (WTA 75).

Zheng Qinwen klauterde de voorbije maanden gestaag naar de tennistop. Na haar eerste kwartfinale ooit in een grandslamtoernooi op de US Open won ze nadien de Asian Games en haar thuistoernooi in Zhengzhou.

Op de Australian Open trekt ze die lijn gewoon door. Na een moeilijke start kreeg de Chinese toch Anna Kalinskaja klein in drie sets, goed voor haar eerste halve finale ooit.

Zheng is de vierde Chinese in de halve finales van een grandslamtoernooi, na Zheng Jie, Li Na en Peng Shuai. Kan ze Li Na, die in 2014 de Australian Open won, evenaren?

Dan moet ze in de halve finales voorbij de Oekraïense kwalificatiespeelster Dajana Jastremska. De Wit-Russische titelverdedigster Aryna Sabalenka (WTA 2) en de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4) kwalificeerden zich dinsdag al voor de andere halve finale.