Jastremska is nog maar 2e kwalificatiespeelster ooit in halve finales Australian Open

Jastremska stond nooit eerder bij de laatste 4 van een grandslamtoernooi. De nummer 93 van de wereld zit aan 8 zeges op een rij in Melbourne.



Ze knokte zich door de kwalificaties en wipte vorige week onder meer de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-7), die vorig jaar Wimbledon won, en de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA-22), dubbel laureate van de Australian Open.



Jastremska is nog maar de tweede speelster in het Open Era (vanaf 1968) die vanuit de kwalificaties naar de laatste 4 kan doorstoten. De Australische Christine Dorey deed het haar in 1978 voor. Dorey haalde toen de finale niet.



In de halve eindstrijd neemt Jastremska het op tegen de Russin Anna Kalinskaja (WTA-75) of het Chinese 12de reekshoofd Qinwen Zheng (WTA-15).



De Wit-Russische titelverdedigster Aryna Sabalenka (WTA-2) en de Amerikaanse Coco Gauff (WTA-4) kwalificeerden zich gisteren al voor de andere halve finale.



Jastremska neemt voor de vijfde keer deel aan de Australian Open. Haar beste resultaat tot dusver was een derde ronde (1/16e finale) bij haar debuut in 2019. Datzelfde jaar bereikte ze de 1/8e finales op Wimbledon.



Ze klopte toen aan de poort van de top 20, maar zakte weer weg na een voorlopige dopingschorsing van 6 maanden, een zaak waarin ze later werd vrijgepleit.