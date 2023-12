Greet Minnen kan marathonpartij net niet winnen in Australië

Greet Minnen opende haar eerste partij van het nieuwe tennisjaar met felbevochten winst in set 1. Van 1-4 ging het naar 7-5.

Daarna liet haar opslag het afweten, terwijl Cristina Bucsa geen enkel servicegame meer verloor. Na 2 uur en 11 minuten moest Minnen haar meerdere erkennen in de Spaanse.

Elise Mertens komt later in actie in Brisbane. Zij neemt het in de tweede ronde op tegen voormalig US Open-winnares Sloane Stephens.