Wickmayer en Minnen kunnen sterk begin niet doorzetten in tweede ronde van dubbelspel op US Open

Yanina Wickmayer en Greet Minnen begonnen het best aan de partij met een break. De partij ging gelijk op, Siegemund en Zvonareva maakten er een tiebreak van, waarin de Belgen baas waren: 7/3.



Maar het momentum keerde: Wickmayer en Minnen moesten 3 keer hun opslag inleveren (6-2) en konden in de slotset geen enkel game pakken (6-0).



Zvonareva pakte zo revanche op Wickmayer, die haar in de eerste ronde in het enkelspel wipte. Wickmayer ging er in de tweede ronde uit tegen de Amerikaanse Madison Keys.



Voor Minnen was het de tweede match van de dag. Ze verloor eerder in de derde ronde van de Russin Darja Kasatkina.