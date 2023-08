Yanina Wickmayer moet haar meerdere erkennen in hardhitter Madison Keys

Na haar mooie overwinning op Vera Zvonareva deed Yanina Wickmayer zichzelf een wedstrijd op het hoofdterrein van de US Open cadeau. In het imposante Arthur Ashe-stadion stond ze tegenover thuisspeelster Madison Keys.



De Amerikaanse voelde zich als een vis in het water en hamerde er stevig op los. Vooral in de eerste set vlogen de opslagen, returns en forehands Wickmayer om de oren. Keys speelde weer als de US Open-finaliste van 2017.

In set 2 liet Wickmayer zich niet meer wegblazen. Bij momenten trakteerde ze Keys op een koekje van eigen deeg, maar na minder dan een uur was de match toch afgelopen voor haar.

Keys schrijven we bij op het lijstje outsiders voor de titel, Wickmayer kan zich in New York nu vol op het dubbelspel concentreren.