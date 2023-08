Rugproblemen remmen Wickmayer geenszins af op de US Open: "Trots als mama 2e ronde te halen"

Voor Yanina Wickmayer leek de US Open vorige week voorbij. In de kwalificaties gaf ze in de laatste ronde op, nadat een rugblessure haar te veel had gehinderd.

"Ik kon niet aan 100 procent spelen, vooral niet bij de opslag"

Wickmayer glunderde na haar partij: "Ik ben supertevreden dat ik kon spelen én dat ik gewonnen heb."



"Ik was in het begin wat nerveus, omdat ik niet goed wist hoe het zou gaan, maar na een paar spelletjes kon ik me ontspannen."



"Ik kon niet aan 100 procent spelen, vooral bij de opslag moest ik opletten, maar ik had veel minder pijn dan de voorbije dagen."



"De agressiviteit heeft vandaag het verschil gemaakt. Vanaf het moment dat ik met de twee voeten in het terrein kon spelen, naar het net kon komen en topspinvolleys kon spelen, nam ik de bovenhand."



Voor de 33-jarige Wickmayer is het de 13e US Open, haar eerste als mama sinds haar terugkeer op het circuit in februari 2022. In 2009 was ze halvefinaliste in New York.



"Het betekent heel veel voor mij dat ik hier als mama de 2e ronde haal. Dat maakt me trots. De volgende wedstrijd wordt een uitdaging. Tegen Keys (WTA-17) wordt het heel moeilijk, maar ik zal alles geven en proberen te genieten van op een grote court met een geweldige ambiance te spelen."