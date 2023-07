Ons Jabeur wipt Australian Open-laureate Sabalenka op weg naar 2e finale op rij op Wimbledon

Ons Jabeur weet hoe ze moet terugvechten. In een heruitgave van de finale van vorig jaar maakte ze al een set achterstand goed tegen titelverdedigster Rybakina in de kwartfinale.

En ook in de halve finale stond de Tunesische nummer 6 van de wereld met de rug tegen de muur. Tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka stond ze op twee spelletjes van de uitschakeling, maar met haar eerste break knokte ze zich weer in de partij.

Na de tiebreak te hebben verloren in de eerste set won ze de twee volgende sets zo met 6-4 en 6-3. Voor het tweede jaar op een rij staat Jabeur in de finale op The All England club, waarin ze het nu opneemt tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Aryna Sabalenka, die dit seizoen de Australian Open won, grijpt naast een tweede grandslamfinale dit seizoen. Met een ticket voor de finale in Londen was ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld geweest.