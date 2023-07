Vondrousova maakt einde aan comebacksprookje van Svitolina op Wimbledon

Nog nooit stond ze in een grandslamfinale, maar voormalig nummer 3 van de wereld Elina Svitolina was na een straffe comeback klaar om voor het eerst haar ticket te bemachtigen.

In oktober werd de Oekraïense mama van haar eerste dochtertje, amper 9 maanden later stond ze al in de halve finales van Wimbledon. Zo was ze van de 1.344e plek op de WTA-ranking weer opgeklommen tot het nummer 76.

Maar Marketa Vondrousova wilde niet meewerken aan het laatste hoofdstuk van het sprookje van Svitolina. In amper 1 uur en 14 minuten trok ze het laken naar zich toe in twee sets: 6-3 en 6-3.

Ook de Tsjechische schrijft zo een mooi comebackverhaal. In 2019 verloor Vondrousova haar eerste grandslamfinale op Roland Garros tegen Ashleigh Barty.

Ze klom op naar de 14e plek op de WTA-ranking en veroverde zilver op de Olympische Spelen in Tokio, maar blessures remden haar opmars af. Vorig jaar stond ze zes maanden aan de zijlijn met een polsblessure.

Ook voor Wimbledon leek de linkshandige speelster niet de gevaarlijkste klant met 4 zeges en 11 nederlagen op gras, maar in Londen schakelde ze plots wel 4 reekshoofden uit. Nu is ze de 4e Tsjechische in de finale van Wimbledon.

In de finale neemt Vondrousova het op tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, winnares van de Australian Open, of Ons Jabeur, de verliezende finaliste van vorig jaar op Wimbledon.