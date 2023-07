Novak Djokovic krijgt het even aan de stok met publiek, maar blijft feilloos recordkoers varen

Novak Djokovic heeft Jannik Sinner in drie sets opzij gezet in zijn halve finale op Wimbledon. De Servische nummer 2 van de wereld kreeg wel wat weerwerk van zijn Italiaanse tegenstander, maar toonde zijn klasse op belangrijke momenten. Al was zijn interactie met het publiek – dat joelde in het voordeel van de underdog – iets minder klassevol. Zondag gaat hij op zoek naar zijn 8e eindzege op het heilige gras.