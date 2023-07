Roeblev snoept set van Djokovic af, maar die zet recordjacht op Wimbledon gewoon voort

Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich verzekerd van een plaats bij de laatste vier op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar.

De 23-voudige grandslamwinnaar nam na 2 uur en 47 minuten de maat van de Rus Andrej Roeblev (ATP 7) in vier sets: 4-6, 6-1, 6-4 en 6-3.

De 25-jarige Rus had aan een breakkans in de negende game genoeg om Djokovic voor de twee keer dit toernooi een set af te snoepen. De Serviër stelde daarna orde op zaken en overklaste Roeblev in de tweede set.

Het niveau van beide spelers lag in derde en vierde set weer dichter bij elkaar, al had de ervaren Djokovic aan twee vroege breaks genoeg om de wedstrijd naar zijn hand te zetten.

Om voor een negende keer finale te spelen in de All England Club moet het voormalig nummer een van de wereld in de halve finale voorbij de 21-jarige Jannik Sinner (ATP 8). De jonge Italiaan versloeg in zijn kwartfinale de Rus Roman Safiullin (ATP 92) in vier sets.

De 36-jarige Serviër kan Wimbledon na 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022 een achtste keer winnen, waarmee hij het record van Roger Federer zou evenaren. Vorige maand won hij op het gravel van Parijs een 23e Grand Slam.

Dat record in het mannentennis kan hij in Londen nog wat aandikken, waarmee hij dan meteen ook op gelijke hoogte zou komen met de Australische Margaret Court, die 24 Grand Slams won van 1960 tot 1973.