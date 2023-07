David Goffin maakt na regenbreak en sputteringen komaf met Hongaarse "lucky loser"

clock 18:18 18 uur 18. EINDE: David Goffin naar tweede ronde! David Goffin laat geen spaander heel van zijn tegenstander in set 4. Hij stoomt door naar 6-0 en naar de tweede ronde van Wimbledon. . EINDE: David Goffin naar tweede ronde! David Goffin laat geen spaander heel van zijn tegenstander in set 4. Hij stoomt door naar 6-0 en naar de tweede ronde van Wimbledon.

clock 18:04 18 uur 04. David Goffin begint set 4 zoals de vorige: met een snelle break. Hij lijkt klaar om de partij tegen de Hongaar af te ronden. Het zonnetje begint te schijnen in Londen, de tweede ronde lacht de Belg toe. . David Goffin begint set 4 zoals de vorige: met een snelle break. Hij lijkt klaar om de partij tegen de Hongaar af te ronden. Het zonnetje begint te schijnen in Londen, de tweede ronde lacht de Belg toe.

clock 17:55 17 uur 55. Goffin stoomt door: 6-2. Plots is het eenrichtingsverkeer in Londen. David Goffin laat zijn tegenstander elk grassprietje van het terrein zien en stoomt door naar een vlotte 6-2-setwinst. . Goffin stoomt door: 6-2 Plots is het eenrichtingsverkeer in Londen. David Goffin laat zijn tegenstander elk grassprietje van het terrein zien en stoomt door naar een vlotte 6-2-setwinst.

clock 17:50 17 uur 50. En nog een break. David Goffin stoomt door naar 5-2. Set 3 lijkt binnen voor de Belg, die de juiste lengte in zijn slagen heeft teruggevonden. . En nog een break. David Goffin stoomt door naar 5-2. Set 3 lijkt binnen voor de Belg, die de juiste lengte in zijn slagen heeft teruggevonden.

clock 17:42 17 uur 42. Goffin breakt meteen en bevestigt ook op eigen opslag. Een goed begin van set 3: 3-1. . Goffin breakt meteen en bevestigt ook op eigen opslag. Een goed begin van set 3: 3-1.

clock 17:32 17 uur 32. Goffin verliest tweede set in slot: 5-7. Tot 5-5 gaven Marozsan en Goffin elkaar geen duimbreed toe. Al voelde iedereen dat de Hongaar stilaan de bovenhand nam in het slot van de set. Twee setballen op eigen opslag kon de Belg nog wegwerken. Even later was het wel prijs: 5-7 en de setstand weer in evenwicht. . Goffin verliest tweede set in slot: 5-7 Tot 5-5 gaven Marozsan en Goffin elkaar geen duimbreed toe. Al voelde iedereen dat de Hongaar stilaan de bovenhand nam in het slot van de set. Twee setballen op eigen opslag kon de Belg nog wegwerken. Even later was het wel prijs: 5-7 en de setstand weer in evenwicht.

clock 17:22 17 uur 22. David Goffin heeft het moeilijk om te domineren in set 2. De Belg moet op eigen opslag bij 4-5 twee setpunten prijsgeven tegen de Hongaar, maar die werkt hij dankzij een strakke service weg: 5-5. . David Goffin heeft het moeilijk om te domineren in set 2. De Belg moet op eigen opslag bij 4-5 twee setpunten prijsgeven tegen de Hongaar, maar die werkt hij dankzij een strakke service weg: 5-5.

clock 17:00 17 uur . Meteen "love game" voor Goffin. David Goffin lijkt het ritme meteen op te pikken. Met een love game op eigen opslag zet hij meteen de toon: 2-2 in set 2. . Meteen "love game" voor Goffin David Goffin lijkt het ritme meteen op te pikken. Met een love game op eigen opslag zet hij meteen de toon: 2-2 in set 2.

clock 16:35 16 uur 35. Het zeil gaat van het gras. De regen is gestopt en het zeil gaat weer van het gras. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het tweede deel in het duel Goffin-Maroszan. . Het zeil gaat van het gras De regen is gestopt en het zeil gaat weer van het gras. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het tweede deel in het duel Goffin-Maroszan.

clock 16:00 16 uur . Regen is een smet op de strakke planning van Wimbledon.

clock 15:34 15 uur 34. Regen. De regen is de spelbreker op Wimbledon. De umpire stuurt beide spelers naar de kleedkamers, de wedstrijd wordt gestaakt. Afwachten hoe lang de regenpauze zal duren. . Regen De regen is de spelbreker op Wimbledon. De umpire stuurt beide spelers naar de kleedkamers, de wedstrijd wordt gestaakt. Afwachten hoe lang de regenpauze zal duren.

clock 15:17 15 uur 17. Goffin wint set 1. David Goffin heeft in sneltempo de eerste set binnengehaald. Onze landgenoot was heer en meester tegen de Hongaar Fabian Marozsan. Na iets meer dan 20 minuten stond de 6-2 al op het scorebord. . Goffin wint set 1 David Goffin heeft in sneltempo de eerste set binnengehaald. Onze landgenoot was heer en meester tegen de Hongaar Fabian Marozsan. Na iets meer dan 20 minuten stond de 6-2 al op het scorebord.

clock 11:08 11 uur 08. Lucky loser Fabian Marozsan. David Goffin kent zijn opponent vanmiddag op Court 2. De 23-jarige Hongaar Fabian Marozsan is als lucky loser opgevist. Marozsan (ATP-96) verloor donderdag in de derde kwalificatieronde in een vijfsetter van de Duitser Maximilian Marterer (ATP-170). De twee speelden nog nooit eerder tegen elkaar: Goffin is de nummer 123 van de wereld. Goffin, vorig jaar kwartfinalist in Engeland, kreeg een wildcard van de organisatie. . Lucky loser Fabian Marozsan David Goffin kent zijn opponent vanmiddag op Court 2. De 23-jarige Hongaar Fabian Marozsan is als lucky loser opgevist.



Marozsan (ATP-96) verloor donderdag in de derde kwalificatieronde in een vijfsetter van de Duitser Maximilian Marterer (ATP-170).



De twee speelden nog nooit eerder tegen elkaar: Goffin is de nummer 123 van de wereld. Goffin, vorig jaar kwartfinalist in Engeland, kreeg een wildcard van de organisatie.

clock 03-07-2023 03-07-2023.

clock 23:20 23 uur 20. Het spijt me heel erg dat ik dit jaar niet kan deelnemen aan Wimbledon. Nick Kyrgios. Het spijt me heel erg dat ik dit jaar niet kan deelnemen aan Wimbledon. Nick Kyrgios