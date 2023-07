Barbora Strycova smoort comeback van Maryna Zanevska in de kiem op Wimbledon

Strycova maakte in maart haar rentree, nadat ze 2 jaar geleden gestopt was om mama te worden. De 37-jarige Tsjechische is een grasspecialiste. In 2019 speelde ze de halve finale op Wimbledon, waar ze dat jaar de dubbeltitel won.



Dat ze die skills nog niet verleerd is, toonde ze meteen. In 25 minuten had ze de 1e set te pakken met 6-1. De opslag van Zanevska haperde, ze kon geen enkele breakbal afdwingen.



In de tweede set was dat even anders. Ze benutte haar eerste breakbal van de partij en liep 2-5 uit. Ze kreeg zelfs een setpunt op de opslag van Strycova, maar ze kon de bordjes niet in evenwicht brengen.



Strycova kreeg een boost, Zanevska een tik. Onze landgenote verloor 5 spelletjes op een rij, in de laatste 3 games kon ze zelfs geen enkel punt meer scoren op de opslag van haar opponente.



De 2e set duurde een uur. Zanevska gaat er zo ook bij haar derde Wimbledon net als in 2017 en 2022 in de eerste ronde uit.



In mei speelden Strycova en Zanevska ook tegen elkaar in Rome, ook toen won Strycova.