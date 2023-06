Ook geen Parijse kwartfinale voor Elise Mertens in het dubbelspel

In het enkelspel werden de 1/8e finales het eindstation voor Elise Mertens en dat zijn ze ook geworden in het dubbelspel. Mertens, zelf nummer 6 van de wereld in het dubbelspel, had met haar Australische partner niet veel verhaal tegen het Russische duo.

De derde reekshoofden gingen in twee sets onderuit tegen de Russinnen Veronika Koedermetova (WTA-9) en Liudmila Samsonova (WTA-54), de vijftiende reekshoofden: 6-3 en 6-4 werd het na 1 uur en 28 minuten.