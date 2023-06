Greet Minnen bereikt voor 2e jaar op rij kwartfinales dubbelspel in Roland Garros

Greet Minnen kende het succesrecept om de kwartfinales in Parijs te bereiken want ook vorig jaar schopte ze in het dubbelspel tot bij de laatste 8. Dat was toen ook aan de zijde van Anna Bondar.

Vandaag draaide het na een mindere 2e set uit op een driesetter voor Minnen en Bondar. Het 2e matchpunt was het goede tegen het Amerikaans-Mexicaanse duo Asia Muhammad en Giuliana Olmos.

In de kwartfinales krijgen Minnen en Bondar een gouden kans om revanche te nemen voor vorig jaar. Ze treffen namelijk de Amerikaanse combinatie Coco Gauff en Jessica Pegula, die vorig jaar de beulen waren van Minnen en Bondar in de kwartfinales.



Met Elise Mertens kan morgen nog een 2e landgenote doorstoten naar de kwartfinales in het vrouwendubbel.