Iga Swiatek steekt set 1 op zak tegen Muchova in jacht op derde Roland Garros

15 uur 57. Iga Swiatek pakt set 1. In principe is het David tegen Goliath, de nummer 1 tegen de nummer 43. Swiatek al met 2 titels op Roland Garros (2020, 2022) en 1 op de US Open (2022) op zak, Muchova in haar eerste grandslamfinale. Swiatek zette meteen de toon en ging meteen door het eerste opslagspel van Muchova. De Poolse liep 3-0 uit en werkte bij 3-1 haar enige breakbal tegen weg. Ze pakte de eerste set met een break op love: 6-2. De winners waren voor Muchova (10-5), maar de grandslamfinaledebutante maakte ook een pak fouten: 14 tegen 5. .