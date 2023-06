Iga Swiatek overleeft Braziliaanse test op weg naar 3e finale in Parijs

Swiatek won de finale in Parijs in 2020, in 2022 en dit jaar kan ze voor de derde keer Roland Garros winnen.

Haddad Maia stond voor het eerst in de halve finale op een grandslamtoernooi, maar bood stevig weerwerk, vooral dan in set 2. Die tweede set duurde maar liefst anderhalf uur. Daarmee zorgde ze ervoor dat Swiatek voor de eerste keer dit toernooi langer dan twee uur op de baan stond.

Na een gelijkopgaande 2e set pakte Swiatek bij 5-5 uit met een love game. 6-5 en even leek ze het al te kunnen afmaken in het volgende opslagspel want ook daar kwam ze 30-15 voor. Maar Haddad Maia behield haar service en sleepte er een tiebreak uit.

Daarin kreeg de Braziliaanse zelfs een setpunt, maar Swiatek ruimde op. En bij het tweede matchpunt maakte de Poolse het dan toch af.

Door haar zege is ze ook zeker van haar nummer 1-plek op de ranglijst. Sabalenka zat haar op de hielen, maar de Wit-Russische sneuvelde eerder vandaag in de halve finales.