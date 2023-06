Geen tweede grandslamfinale op rij: Sabalenka kraakt in driesetter tegen Muchova

De 26-jarige Karolina Muchova is al jaren een gewaardeerde subtopper in het mondiale tennis, maar een veelwinnaar is de Tsjechische zeker niet. Amper één WTA-titel prijkt er op haar palmares en op een Grand Slam was een halve finaleplaats op de Australian Open tot nog toe haar beste resultaat.

Maar Muchova, die al enkele maanden begeleid wordt door Kirsten Flipkens, is nu in Parijs haar mooiste tennisverhaal aan het schrijven. Onder het toeziend oog van mentor Flipkens stak ze de 1e set tegen hardhitter Aryna Sabalenka op zak na een tiebreak.

Voor Sabalenka, begin dit jaar laureate op de Australian Open, was het haar 1e setverlies in Parijs, maar de Wit-Russische zette dat recht door op haar beurt de tiebreak van de 2e set te winnen.

Sabalenka leek vervolgens in één ruk door te stomen naar de overwinning. Met haar typerende mokerslagen mepte de nummer 2 van de wereld zich naar een 5-2-voorsprong in de beslissende 3e set.

De voormalige dubbelpartner van Elise Mertens had vervolgens zelfs een matchpunt, maar nadat ze dat niet verzilverd had, stortte de Wit-Russische volledig in.

Muchova rook bloed, schraapte de laatste restjes energie in haar lijf bij elkaar en won zowaar 5 spelletjes op een rij. De Tsjechische staat daarmee voor het eerst in haar carrière in de finale van een grandslamtoernooi.