Coco Gauff maakt in drie sets einde aan het gravelsprookje van Andreeva

Andreeva werd vorige maand 16 en is de nummer 1 van de wereld bij de junioren. Via de kwalificaties knokte ze zich naar de hoofdtabel in Parijs en daar deed ze het meteen uitstekend. Ze wipte achtereenvolgens de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj (WTA-85) en de Française Diane Parry (WTA-79).

Maar nummer 6 Coco Gauff bleek andere koek op Court Suzanne-Lenglen. In een eerste set die meer dan een uur duurde trok Andreeva in de tiebreak aan het langste eind. Maar daarna stoomde Gauff door en haalde ze het met twee keer 6-1 na 2 uur en 3 minuten

Coco Gauff, ook nog altijd maar 19, speelde vorig jaar de finale in Parijs en ook nu blijft de Amerikaanse op koers op gravel.