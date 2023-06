Met de steun van Andy Murray: 16-jarige Andrejeva schrijft tennissprookje op Roland Garros

Andrejeva vierde pas een maand geleden haar 16e verjaardag, maar toch klopt ze al even op de grote poort.

De Russin is de nummer 1 van de wereld bij de junioren en toonde in Madrid al dat ze klaar is voor het grote werk. Ze klopte er de nummers 14 en 21 van de wereld voor ze op de latere eindwinnares Aryna Sabalenka botste.

In de kwalificaties van Roland Garros liet Andrejeva geen set liggen en op dat tempo stoomt ze ook door op de hoofdtabel. Met de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj (WTA 85) was ze na amper 56 minuten al klaar en ook tegen de Française Diane Parry (WTA 79) liet ze amper drie spelletjes liggen.

Bij haar eerste deelname aan een grandslamtoernooi bij de profs staat ze dus al meteen in de derde ronde. Haar geheim? Een berichtje van drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray, haar grote idool, gaf haar vleugels in Parijs. "Misschien speel ik daarom zo goed", bloosde ze.