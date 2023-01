Ook voor Alison Van Uytvanck is het afgelopen in Hobart

Alison Van Uytvanck moest het in de 2e ronde in Hobart opnemen tegen de Chinese Wang Xinyu, de nummer 89 van de wereld.

In een spannende 1e set hielden de twee elkaar in balans en leek een tiebreak in de maak, tot Wang in het 12e spelletje door de opslag van Van Uytvanck ging. Onze landgenote kon nog 2 setpunten wegwerken, maar het 3e was er te veel aan.

Van Uytvanck herpakte zich goed in de 2e set, die ze met 6-4 won. In de beslissende 3e set werd één break de Belgische fataal. Wang snoepte in het 6e spelletje de opslag van Van Uytvanck af en trok vervolgens het laken definitief naar zich toe.

Alison Van Uytvanck is zo de 3e Belgische die sneuvelt in de 1/8e finales in Hobart. Ook Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure werden woensdag uitgeschakeld.