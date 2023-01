Vermoeide Bonaventure botst op Davis in Hobart, ook Zanevska ligt eruit: "Vond geen oplossing"

Ysaline Bonaventure is uitgeschakeld in de 2e ronde van het WTA-toernooi in Hobart. Onze landgenote verloor woensdag in 2 sets van de Amerikaanse Lauren Davis. Ook Maryna Zanevska moest haar koffers pakken.

Voor Ysaline Bonaventure was het haar 2e ontmoeting met Lauren Davis, de nummer 84 van de wereld. In 2019 stonden de twee al eens tegenover elkaar op het WTA-toernooi van Charleston, in een match die toen gewonnen werd door Davis na een driesetter. En ook vandaag bleek Davis te sterk voor Bonaventure, na een wedstrijd die bijna 1u45' duurde. Die 1e set werd beslist na een tiebreak, nadat beide speelsters 3 keer hun opslag ingeleverd hadden. Ook in de tiebreak had Bonaventure het lastig om te scoren op haar eigen opslag. Het 1e setpunt was meteen het goede voor Davis. Set 2 leek haast een kopie van de 1e set, alleen met nog meer breaks: 7 in totaal. Nadat Davis bij 4-3 voor de 4e keer de service van Bonaventure gebroken had, mocht ze serveren voor de wedstrijd. Uiteindelijk had de Amerikaanse nog 4 matchpunten nodig om Bonaventure uit te tellen. Ondanks de uitschakeling kan onze landgenote wel met vertrouwen uitkijken naar de Australian Open, die volgende week van start gaan. Vorige week haalde Bonaventure in Auckland nog voor het eerst in haar carrière de halve finales van een WTA-toernooi.

"Fysiek een beetje op"

Bonaventure was dan ook niet te teleurgesteld: Ik was fysiek een beetje op", pufte ze na afloop. "Ik denk dat de matchen van vorige week, het reizen en de wedstrijd van gisteren zich deden voelen. Het ging moeizaam."



"En dan zie je het verschil. Mijn tegenstander was frisser en liet dat op de belangrijke momenten in de partij zien. Ik heb gedaan wat ik kon, maar dat volstond vandaag niet."



Bonaventure kan zich nu voorbereiden op de Australian Open, die volgende maandag begint. "Ik ga nu even een dag rust nemen", zei ze voor haar derde deelname in Melbourne. "Het zal er minder winderig zijn dan hier in Hobart."



"Ik ga nog een beetje trainen, maar niet te veel. Ik wil zo fris mogelijk aan de Australian Open beginnen."

Voormalige Australian Open-laureate mept Zanevska uit het toernooi

Ysaline Bonaventure was niet de enige Belgische die woensdag sneuvelde in Hobart. Ook Maryna Zanevska overleefde de 2e ronde niet. Zij verloor in 2 sets van de Amerikaanse Sofia Kenin: 6-2 en 6-3. De 24-jarige Kenin won in 2020 nog de Australian Open en speelde datzelfde jaar ook de finale op Roland Garros. Maar de Amerikaanse is, mede door blessures, al een tijdje op zoek naar zichzelf en is intussen weggezakt naar de 280e plaats op de WTA-ranglijst. Maar dat Kenin nog altijd aardig kan tennissen, mocht Zanevska woensdag ondervinden. Zanevska, de nummer 87 van de wereld, moest de wet van de sterkste ondergaan en verloor na ruim een uur tennissen in 2 sets. Exit Zanevska dus, die in de 1e ronde het Belgische onderonsje met Elise Mertens nog naar haar hand gezet had.

"Vond geen oplossing"