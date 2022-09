Iga Swiatek en Ons Jabeur spelen allebei hun eerste US Open-finale

Jabeur blijft geschiedenis schrijven. Ze was 2 maanden geleden de allereerste Afrikaanse in de finale in Wimbledon, die ze verloor van de Kazakse Elena Rybakina, en is dat nu ook in de finale in New York.



Ze had amper 1 uur en 6 minuten nodig om de Franse verrassing Caroline Garcia (WTA-17) met 6-1, 6-3 naar huis te sturen. Waar Jabeur sereen haar krachtige tennis etaleerde, was de 28-jarige Garcia te zeer onder de indruk in haar eerste halve finale op het hoogste niveau.



Garcia kon zich nooit bevrijden van de spanning en de druk en was maar een schim van de speelster die 3 weken lang onweerstaanbaar tenniste met onderweg de eindzege in het toptoernooi van Cincinnati.



Jabeur serveerde en retourneerde heel goed en speelde heel realistisch tennis. "Ik was er klaar voor. De finale van Wimbledon leek een droom, deze finale voelt echt. Daarom zal ik beter gewapend zijn om tot het gaatje te gaan."



Swiatek had meer last met Sabalenka (WTA-6), die de eerste set overtuigend op zak stak. Swiatek zocht de kleedkamer op en kwam er herboren uit. Ze krikte haar niveau wezenlijk op en ging in 2 uur en 11 minuten op en over de Wit-Russin.



Bij 4-2 in de derde set voelde Sabalenka nochtans dat haar eerste grandslamfinale erin zat, maar net als vorig jaar tegen Leylah Fernandez kraakte ze in de voorlaatste hindernis.



(lees voort onder foto)