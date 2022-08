Nummer 5 Tsitsipas gaat met billen bloot tegen qualifier Galan

De Colombiaan staat voor het eerst op de hoofdtabel van de US Open, in de andere grandslamtoernooien kwam hij wel al in actie, zo haalde hij in 2020 de 3e ronde in Parijs en dit jaar de 3e ronde op Wimbledon.



Tsitsipas leek in het begin van de partij wat last te hebben van zijn rechterarm. Pas in het 12e spelletje kon hij een game winnen. De Griek voelt zich het minst in zijn sas in New York. Hij kwam er nooit verder dan de 3e ronde, terwijl hij al de finale haalde op Roland Garros, de halve finale in Australië en de 1/8e finale op Wimbledon.



"Ik ben supergelukkig!", schreeuwde Galan uit. In de 3e set en 4e set leek het er even op dat Tsitsipas het tij nog kon keren, de Griek kwam 2-4 voor in set 4, maar Galan gunde hem geen 5e set.



"Toen hij beter begon te spelen, werd ik nerveuzer. Maar ik kon mijn kalmte terugvinden. En ook nadat ik de derde set verloren had, voelde ik dat ik weer beter ginng spelen." Uiteindelijk redde Tsitsipas nog 8 matchballen, de 9e was er te veel aan.



