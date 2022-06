Zizou Bergs weert zich kranig, maar overleeft vuurdoop op Wimbledon niet

Zizou Bergs dwong een tiebreak af in set 3, maar daar moest hij zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. De Belg verlaat zijn eerste Wimbledon-toernooi met opgeheven hoofd.

In set 2 hetzelfde verhaal. Bergs volgde het tempo van Jack Draper op de eigen service games, maar tegen de loeiharde opslagen van de Brit had hij geen antwoord. Na een knappe rally trok de thuisspeler voor een tweede keer het laken naar zich toe.

Bergs: "Ik heb een prima wedstrijd gespeeld"

"Ik stond tegenover een speler die vandaag net iets beter was", vertelde Zizou Bergs. "Hij was zeer constant en dan moet je boven jezelf uitstijgen, maar dat was vandaag niet het geval."

"Ik heb wel een prima wedstrijd gespeeld en heb oplossingen gezocht. Het voelde heel nipt voor mij. Ik kon net niet de derde set binnenhalen, anders hadden we een andere wedstrijd gekregen."

"Hoe ik terugblik? Wimbledon is fantastisch, het is het mooiste grandslamtoernooi. Ik heb heel veel vertrouwen gekregen in mezelf. Ik geloof in mijn traject en hoop binnen twee jaar constant op een hoog niveau te presteren."