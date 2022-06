In 2019 bijna gestopt, nu hét tennistalent van België: wat kan Zizou Bergs op Wimbledon?

In 2019 was Zizou Bergs bijna gestopt met tennissen. Vandaag kennen we hem als een van de grootste talenten van ons land. Bergs leerde aan de zijde van zijn nieuwe coach - Ruben Bemelmans - relativeren en doseren. Met succes. Zo kreeg onze 23-jarige landgenoot onlangs nog een wildcard voor Wimbledon. "Ook daar zal er een andere Zizou te zien zijn op het veld."

Zizou Bergs was twee weken geleden de tegenstander van Ruben Bemelmans op diens afscheidsmatch in Ilkley. Een anekdote die het duo nog steeds smakelijk vertelt. Ook in Sportweekend.

Bergs: "Op een bepaald moment vroeg ik nog aan hem: ga jij dan voluit spelen of wat moet ik ervan verwachten?"

Bemelmans: "Ik zeg hem nu nog altijd dat ik niet voluit ben gegaan."

Bergs: "Even ter info, dames en heren: Ruben Bemelmans heeft wel degelijk voluit tegen mij gespeeld."

Het was het begin van een nieuw avontuur voor de talentvolle tennisser Bergs. Bemelmans werd zijn nieuwe trainer en coachte hem naar zijn eerste titel op het gras én een wildcard op Wimbledon.

Vooral dat laatste bracht heel wat emoties met zich mee voor onze 23-jarige landgenoot. "Bij het horen van het nieuws over die wildcard, ben ik echt beginnen flippen: roepen, springen, tieren, alles erop en eraan. Ik moest meteen terugdenken aan mijn moeilijke periodes en al wat het me gekost heeft om hier nu te staan."

(K)rampjaar 2019

Moeilije periodes? Jazeker, in 2019 dacht Zizou Bergs zelfs aan stoppen. Zijn lichaam liet hem toen te vaak in de steek.

"Het was een zwarte periode in mijn carrière. Ik kampte elke wedstrijd met angst dat ik krampen ging krijgen", legt Bergs zelf uit. "Er lag gewoon zodanig veel onbewuste druk op mij en mijn lichaam, dat ik snel op mijn limiet zat. Keer op keer moest ik wedstrijden stoppen of verloor ik door krampen."

Drie maanden Barcelona, de hulp van een psycholoog, een neuroloog en meer aanvallend tennis, brachten redding.

"De klik kwam er op de European Open in Antwerpen, waar ik echt uit het niets een wildcard kreeg. Ik zette toen ook resultaten neer tegen Ramos-Vinolas en Katsjanov. Toen begon ik positief te denken: Oké Zizou, je hebt het. Nu is het tijd om je hoofd in orde te brengen en door te pushen."

Ik geloof er nog steeds in dat ik op termijn beter kan worden dan een Shapovalov Zizou Bergs

"Ik vergeleek me vroeger altijd met mannen zoals Shapovalov, die in een mum van tijd aan de top stonden. Maar iedereen heeft zijn eigen traject. Dat heb ik nu eindelijk geleerd en het geeft me enorm veel mentale rust. Zo geloof ik er nog steeds in dat ik op termijn beter kan worden dan een Shapovalov."

Bergs heeft intussen vier Challengertitels en staat op zijn 23e als 146e op de wereldranglijst.

What's next?