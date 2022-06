Slijtageslag nekt Serena Williams bij rentree in Wimbledon: "Niet getraind voor matchen van 3 uur"

"Met meer matchen in de benen had ik niet verloren"

Williams vond niet dat ze het er slecht vanaf had gebracht, maar ze gaf toch toe dat de duur van het duel haar parten speelde: "Fysiek deed ik het niet slecht. Maar het klopt dat ik op de laatste 2 punten afgezien heb", lachte ze.



"Ik verplaats me goed, ik stuur heel wat ballen terug die je moet gaan halen. Maar ik heb niet getraind voor matchen van 3 uur", gaf ze op de persconferentie nadien toe. "Daar ligt mijn fout, meen ik."



"Op de sleutelmomenten moet je altijd mentaal klaar zijn om ze te winnen. Dat was ik een paar keer, maar het was duidelijk niet voldoende."



Na een jaar zonder tennis erkende ze dat ze matchritme miste. "Als je 1 week op 2, of op 3 of op 4 speelt, win je altijd wat aan efficiëntie. Op bepaalde sleutelpunten had ik beter kunnen doen. Je moet stellen dat als ik meer matchen had gespeeld, ik bepaalde punten niet gemist zou hebben noch de match verloren."



"Maar ik heb alles gegeven vandaag. Misschien dat ik morgen of volgende week meer had kunnen geven, maar vandaag ging dat niet. Dat moet ik aanvaarden. En dat doe ik: vandaag kon ik niet beter doen."



Williams kijkt al uit naar het vervolg, onder meer naar de US Open. "Daar won ik mijn eerste grandslamtitel (in 1999, red). Ik ben erg gemotiveerd om beter te worden en voor eigen volk te spelen."