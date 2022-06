Een jaar na de tranen is Serena Williams terug in Wimbledon: "Veel onzekerheid gehad"

"Ik ben nooit met pensioen gegaan, maar er was veel onzekerheid. Ik moest mezelf fysiek en mentaal genezen, ik had geen plannen, ik wist gewoon niet wanneer ik mijn comeback zou maken en in welke staat dat zou zijn." Zo getuigde Williams zaterdag voor de pers in Londen.

Williams speelde geen enkel enkeltoernooi meer na haar uitschakeling in de eerste ronde op Wimbledon vorig jaar. Ze gaf toen geblesseerd en in tranen op tegen de Wit-Russische Aleksandra Sasnovitsj. Williams wou haar loopbaan niet op die manier op het Londense gras beëindigen.

"Wimbledon was vorig jaar niet gemakkelijk. Ik had het gevoel dat ik het grootste deel van dat jaar geblesseerd ben geweest en dan blesseerde ik me in aanloop naar het toernooi ook nog eens aan mijn dij."

"Ik wou me daarna dan klaarstomen voor de US Open en heb daar alles voor gegeven, dag in, dag uit. Maar ik begreep al snel dat het niet zou lukken. Dan heb ik mijn racket aan de kant geschoven om volledig te kunnen herstellen."