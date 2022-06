Kirsten Flipkens opent afscheidstournee op Wimbledon met knappe zege

"Ik hoop een laatste keer mijn beste tennis te laten zien." Met die ingesteldheid begon Kirsten Flipkens aan haar laatste grandslamtoernooi. De 36-jarige tennisster zwaait na Wimbledon af.



Flipkens begon zonder verwachtingen, maar een afscheid in de eerste ronde van Wimbledon behoorde niet tot de opties. Om dat horrorscenario te vermijden moest Flipkens wel stevig aan de bak in de eerste set.

De Australische Fourlis dwong de eerste break af, maar Flipkens sloeg meteen terug. Bij 6-5 kon ze na lang zwoegen en 6(!) setpunten dan toch aan het langste eind trekken.

Het verzet van Fourlis was gebroken. De Australische spartelde nog even tegen bij 5-1, maar het 4e matchpunt was het goede voor Flipkens.

In de volgende ronde wacht mogelijk tweevoudig grandslamwinnares Simona Halep. De voormalige nummer 1 van de wereld neemt het in de eerste ronde op tegen Karolina Muchova.