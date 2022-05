Maryna Zanevska gaat strijdend ten onder tegen Karolina Pliskova

Met Karolina Pliskova kreeg Maryna Zanevska het eerste reekshoofd tegenover zich. De Tsjechische won in haar carrière al 16 toernooien, stond twee keer in de finale van een grandslamtoernooi en was zelfs een tijdje de nummer 1 van de wereld.



Zanevska tenniste goed mee, maar de ervaren Pliskova sloeg toe op de juiste momenten. In een wedstrijd die bijna 2 uur duurde, trok de Tsjechische het laken definitief naar zich toe in de tiebreak van de 2e set nadat Zanevska 4 setpunten niet had kunnen verzilveren.



In de halve finales neemt Pliskova het nu op tegen Kaja Juvan, die eerder vandaag Elise Mertens uitschakelde.