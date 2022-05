Kwartfinales zijn het eindstation voor Elise Mertens in Straatsburg

Voor Elise Mertens was Straatsburg haar eerste toernooi na een blessure. Mertens schopte het in Frankrijk tot in de kwartfinales, maar daarin bleek Kaja Juvan te sterk.



De 21-jarige Sloveense, de nummer 81 van de wereld, won tegen Mertens de 1e set in een tiebreak en klaarde vervolgens de klus in set 2 met 6-4.



Voor Mertens zit het werk in Straatsburg erop, want donderdag verloor ze ook in het dubbelspel. Samen met de Française Diane Perry verloor ze in de halve finales van een Amerikaans-Australisch duo.