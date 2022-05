Historisch: Rafael Nadal boekt zijn 106e zege op Roland Garros

Rafael Nadal (35) is zijn nieuwe Roland Garros-campagne begonnen met een vlotte zege tegen Jordan Thompson. Meer dan 6 games kreeg de Australiër niet.

Een opsteker voor Nadal, die de voorbije weken met zijn voet sukkelde. "De pijn is er nog altijd", zei de 13-voudige eindwinnaar na zijn zege. "De vraag is nu of die me gaat toelaten om mijn kans voluit te gaan. Op dit moment lukt het."