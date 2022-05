Vandaag gaat in Parijs het prestigieuze tennistoernooi Roland Garros van start. Tot wat is gravelkeizer Rafael Nadal nog in staat? Neemt Carlos Alcaraz de troon al over? Wint Iga Swiatek het grandslamtoernooi op een been? En haalt een Belgische speler of speelster de tweede week? Onze tenniskenner Dirk Gerlo