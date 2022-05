Nummer 1 Iga Swiatek verlengt haar titel in Rome met haar 28e overwinning op rij

Iga Swiatek won in 2020 Roland Garros en toont nu al weken aan een stuk dat ze dit jaar de topfavoriete is voor de eindwinst in het tweede grandslamtoernooi van het jaar, dat over een week van start gaat.



De Poolse had al 27 wedstrijden op rij gewonnen en in de finale van het WTA-toernooi in Rome had ook Ons Jabeur geen antwoord op het tennis van de nummer 1 van de wereld, die eind deze maand haar 31e verjaardag mag vieren.



De opslag van Jabeur draaide vierkant en daarvan profiteerde Swiatek om de 1e set binnen te halen met 6-2. Ook in set 2 stond de Tunesische in geen tijd 4-0 in het krijt. Swiatek gunde haar opponente nog 2 spelletjes en maakte het vervolgens af.



Voor de jonge Poolse is het haar 5e toernooizege op een rij. Ze won eerder dit jaar al de Masters 1.000-toernooien van Doha, Indian Wells en Miami en zegevierde ook in Stuttgart. Tussendoor pakte ze ook 2 zeges mee in de Billie Jean King Cup.



Het is intussen van februari op het WTA-toernooi van Dubai geleden dat Swiatek nog eens verloor.