David Goffin loot haalbare kaart, Belgische vrouwen meteen vol aan de bak in eerste ronde

David Goffin (ATP 48) neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen Jiri Lehecka (ATP 77). Goffin speelde nog maar een keer eerder tegen de 20-jarige Tsjech, eerder dit jaar in Monte Carlo. Daar won de Belg in 2 sets: 6-3, 6-4. Een haalbare kaart dus voor Goffin.

Bij de vrouwen ontmoet Elise Mertens (WTA 33) in de eerste ronde Elena-Gabriela Ruse (WTA 52). De speelsters troffen elkaar nog niet, maar Mertens is best op haar hoede voor de Roemeense. Ruse voegde vorig jaar in Hamburg een WTA-titel toe aan haar erelijst.

Samen met Alison Van Uytvanck (WTA 61), Maryna Zanevska (WTA 65), Greet Minnen (WTA 84) en Ysaline Bonaventure (WTA 170) zorgt Mertens voor heel wat Belgische weelde op de hoofdtabel van Roland Garros.

Van Uytvanck neemt het op tegen de Amerikaanse Ann Li (WTA 64), ook zij speelden nog nooit eerder tegen elkaar. Zanevska moet aan de bak tegen de Chinese Zheng Qinwen (WTA 74). Minnen moet de baan op tegen het Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 31). De Russin won de 2 voorgaande ontmoetingen met Minnen.

Bonaventure, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, heeft als qualifier nog geen tegenstandster geloot.