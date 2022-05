Daniil Medvedev verliest bij zijn comeback en trekt met twijfels naar Roland Garros

2022 is voorlopig een jaar van ups en downs voor Daniil Medvedev. De lange Rus stond in januari nog in de finale van de Australian Open (die hij verloor van Rafael Nadal), maar sukkelde nadien met blessures.

Vorige maand onderging hij nog een kleine operatie aan de rug, om tijdig fit te kunnen zijn voor Roland Garros. In Genève kreeg hij de kans om nog wat wedstrijdritme op te doen.

Maar zijn passage in Genève is er eentje van korte duur gebleken. Medvedev verloor in de tweede ronde - in de eerste ronde was hij vrij - van oude bekende Richard Gasquet in twee sets: 2-6 en 6-7.

De Rus leek dan wel geen last meer te hebben van zijn rug, qua vormpeil lijkt hij nog niet klaar om potten te gaan breken in Parijs. Medvedev zal volgende week dan ook met heel wat vraagtekens richting Roland Garros trekken.