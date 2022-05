Ysaline Bonaventure staat voor de eerste keer op de hoofdtabel op Roland Garros: "Bijzonder trots"

"Ik ben super blij en bijzonder trots op mezelf", vertelde Ysaline Bonaventure met een kamerbrede glimlach na haar overwinning.



"Gravel is niet mijn favoriete ondergrond, maar ik had een heel goede voorbereiding achter de rug en kwam met vertrouwen in Parijs aan", ging ze verder. "Ik speelde al 3 zeer goede wedstrijden, maar zal niet verstoppen dat ik erg gestrest was voor de wedstrijd. Het is nooit gemakkelijk om een laatste ronde van de kwalificaties te spelen."



"Ik speelde geen geweldige wedstrijd, maar deed wat ik moest doen op de juiste momenten. Ik had de energie, was zeer gemotiveerd en bleef strijdvaardig. Dus het is echt geweldig", besloot Bonaventure.