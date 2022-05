Carlos Alcaraz: een gravelbijter met de touch van Federer (en toekomstig nummer 1?)

Het succes van hun samenwerking volgde snel: als 17-jarige stond hij nog 448e op de ATP-ranking, begin 2021 klopte Alcaraz al op de poort van de top 100 na eindzeges in drie Challengertoernooien. Het etiket van "Beste nieuwkomer van het Jaar" was veelzeggend.

De ruwe diamant had gewoon nog wat schaafwerk nodig. Alcaraz verhuisde van El Palmar in de buurt van Murcia naar Villena in de buurt van Valencia waar hij ging trainen in de Equilite Sport Academy van ex-nummer 1 en ex-winnaar van Roland Garros Juan Carlos Ferrero.

Nieuwe Nadal? Of nieuwe Federer?

Met een plek in de kwartfinales van de US Open en eindwinst in de Next Gen Finals, de Masters voor -21-jarigen, bevestigde Alcaraz dat hij niet zomaar de "opvolger van de grote drie" wordt genoemd.

En nu Roland Garros?

Wie nog twijfelde aan het talent van Alcaraz, kreeg dit jaar lik op stuk. Want de Spanjaard zette zijn steile opmars voort. Een eerste ATP 500-titel? Afgevinkt in Rio. Een eerste Masters 1.000-titel? Afgevinkt in Miami.

Maar vooral in Madrid gooide hij afgelopen week hoge ogen. Op zijn 18e verjaardag was een frêle Alcaraz nog kansloos tegen idool Rafael Nadal in de Spaanse hoofdstad. Een dag na zijn 19e verjaardag nam hij de Spaanse grootmeester wel te grazen in Madrid.

Met ook nog de scalp van Novak Djokovic aan zijn tennisracket en de titel van Madrid op zak is Alcaraz opgeklommen naar de 6e plek op de ATP-ranking. Hij is pas de twintigste tiener die in de top 10 raakt.

Dat hij nu het toernooi in Rome overslaat om helemaal fris aan de start te komen op Roland Garros, is veelbelovend. "Hij heeft enorm veel kracht en snelheid gewonnen", zegt Gerlo. "Vorig jaar was hij nog een puber, nu is hij volwassen."

"Met zijn enorme spreiding van zijn slagen en zijn dropshots mat hij ook de sterkste tegenstanders af. Djokovic en Nadal zullen in Parijs wel op een nog hoger niveau spelen, maar Alcaraz is zeker outsider nummer 1 voor de eindzege."

Krijgen we na de 13 eindzeges van Nadal op Roland Garros een symbolische machtsovername van een 19-jarige landgenoot? Bij zijn allereerste grandslamtitel in Parijs was Nadal... 19 jaar.