Tweevoudig grandslamfinalist Kevin Anderson kondigt tennispensioen aan

Anderson kan terugblikken op een succesvolle loopbaan. Hij won 7 ATP-toernooien en stond twee keer in de finale van een grandslamtoernooi. In 2017 moest hij in de US Open zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. In de finale van Wimbledon in 2018 legde hij het af tegen Novak Djokovic.

Na 15 jaar op het hoogste niveau hangt Anderson zijn tennisracket aan de wilgen. "30 jaar geleden begon voor mij een fantastisch avontuur toen mijn vader een tennisracket in mijn handen duwde. Hij zei me dat als ik hard genoeg zou werken, ik een van de beste spelers in de wereld kon worden", schrijft Anderson op Twitter.

"Sindsdien is er zoveel geweldigs gebeurd. Tennis heeft me werkelijk de wereld gegeven. Ik had ups en downs, maar ik zou niets veranderen. Ik ben eeuwig dankbaar voor alle fantastische dingen die ik heb mogen meemaken vanwege de sport. Ik heb alles gegeven", concludeert hij.