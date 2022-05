Novak Djokovic hoopt dat "goeie vriend" Boris Becker celstraf goed doorkomt: "Het breekt mijn hart"

Van 2014 tot 2016 had Becker als coach zijn aandeel in de bloeiende carrière van Djokovic. "Hij is al lang een goeie vriend en was gedurende 3, 4 jaar mijn coach."



"Hij is iemand met wie ik een nauwe band onderhoud en die een grote bijdrage heeft gehad in de successen die ik heb geboekt."



"Toen ik het nieuws hoorde, brak mijn hart. Verder weet ik niet goed wat ik erover kan zeggen. Ik zit niet in een positie om mij uit te spreken over de zaak, maar als vriend vind ik het erg jammer voor hem."



"Hopelijk komt hij heelhuids door de periode die hij in de gevangenis moet doorbrengen en kan hij vervolgens zijn leven voortzetten. Ik zal niet zeggen op een "normale" manier, want zijn leven gaat sowieso veranderen. Dat is zo voor iedereen die de cel in gaat, zeker voor zo'n lange periode."