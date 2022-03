Ook Azarenka overmand door tranen tijdens duel in Indian Wells, het waarom blijft uit

Azarenka is het 13e reekshoofd in Indian Wells en ex-nummer 1 van de wereld. Net als Osaka, die geraakt werd door een belediging uit het publiek, deed het emotionele voorval zich voor op center court. Na een dubbele fout bij 2-2 in de tweede set boog ze plots voorover achter de servicelijn en liet haar hoofd hangen, de hand op haar ogen.



De stoelscheidsrechter kwam uit haar stoel om te controleren wat er gaande was. De dubbele laureate (2012 en 20166) had de tranen in haar ogen en kon enkel een paar keer "I'm sorry" zeggen. Verder volgde er geen uitleg.



Ook niet na de match. De 31-jarige Azarenka had enkele minuten nodig om te kalmeren, maar verloor finaal met 6-3, 6-4.



Aan Rybakina vertelde de ref dat dit geen normaal voorval was en het de eerste keer dat dit gebeurde.



Toen Azarenka de court verliet, groette ze het publiek, dat haar een ondersteunend applaus bood.



Het was gissen naar de huilbui: was het fysiek of mentaal? Het eerste is een mogelijkheid omdat haar rechterschouder ingepakt was in een verband, het tweede kan te maken hebben met de moeilijke context van de oorlog die Rusland in Oekraïne voert. Wit-Rusland steunt die actie van Rusland.



Als Wit-Russin mag Azarenka, net als de Russische tennissers, neutraal deelnemen in Indian Wells zonder melding van land of vlag. Voor het toernooi gaf Azarenka op Twitter mee dat ze "kapot" was van het leed van de getroffen mensen door de oorlog en dat ze wenste dat het conflict snel zou eindigen.