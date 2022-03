Naomi Osaka barst in tranen uit na belediging uit publiek

Naomi Osaka is afgelopen nacht tijdens de tweede ronde in Indian Wells beledigd door een toeschouwer in de tribune. Een vrouw riep naar verluidt "Naomi, you suck!" naar de Japanse, waarop de tennisster begon te huilen. Osaka verloor uiteindelijk van de Russin Veronika Koedermetova, in een interview on court kwamen nadien opnieuw de tranen.