Nummer 1 Ashleigh Barty past voor toernooien van Indian Wells en Miami

Indian Wells en Miami, de zogenoemde "Sunshine Double", zijn na de 4 Grand Slams en de Masters de meest prestigieuze toernooien van het jaar. Indian Wells kan bogen op het op één na grootste tennisstadion ter wereld en wordt niet voor niets wel eens "de 5e Grand Slam" genoemd.



Ashleigh Barty, de huidige nummer 1 op de WTA-ranking, kon nog nooit winnen in Indian Wells, maar is wel de titelverdedigster op de Miami Open. Ze won de laatste twee edities van het toernooi, maar stuurt nu dus haar kat naar de VS.



"Mijn lichaam is jammer genoeg nog niet volledig hersteld na de Australian Open en ik heb me niet optimaal kunnen voorbereiden", zegt Barty.



"Ik ben niet in staat om het niveau te halen dat nodig is om deze toernooien te winnen. Daarom heb ik besloten om niet deel te nemen. Ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar mijn lichaam is op dit moment mijn prioriteit."



Barty hoopt in april haar rentree te maken in de Billie Jean King Cup, de voormalige Fed Cup.