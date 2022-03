Zieke Greet Minnen moet passen voor Lyon: "Ik bereid me nu voor op Indian Wells"

Greet Minnen is nog niet voldoende hersteld van de ziekte die ze vorig weekend opliep in Kazachstan. Daarom heeft ze op de valreep toch nog beslist op te geven voor het toernooi in Lyon. Ze moest er in de openingsronde aantreden tegen de Zwitserse Viktorija Golubic, de nummer 35 van de wereld.

Minnen legde maandag op Instagram uit dat ze de nacht voor de finale in Nur-Sultan last had gekregen van haar buik en ze daardoor niet in staat was zondag haar wedstrijd te beëindigen. Ze hoopte toen nog op tijd hersteld te raken voor het toernooi in Lyon, maar tevergeefs.

"Spijtig dat ik moet opgeven voor mijn wedstrijd vandaag. Mijn lichaam is nog niet volledig hersteld. Nu neem ik rust om me voor te bereiden op Indian Wells", laat Minnen weten.