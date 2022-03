Al 3 Belgen uitgeschakeld: ook Minnen en Zanevska stranden in 1e ronde Miami

Greet Minnen was op voorhand gewaarschuwd voor Daria Saville. De Australische - die tot 2021 op de WTA-ranglijst stond als Daria Gavrilova - had op Indian Wells nog Elise Mertens uitgeschakeld.

Minnen vocht voor wat ze waard was tegen de voormalige nummer 20 van de wereld en werkte maar liefst 11 van de 13 breakpunten weg in een slopende eerste set. Maar Saville trok met 7-5 aan het langste eind.

Ook in de tweede set kon Minnen haar kansen niet benutten tegen de wildcard-speelster. Na 2 uur en 4 minuten moest ze het hoofd buigen. De 24-jarige Minnen komt wel nog in het dubbelspel in actie in Miami.

Ook voor Maryna Zanevska hield het WTA-toernooi van Miami op in de eerste ronde. Tegen de Estse Kaia Kanepi (WTA 61) verloor ze de eerste set met 6-2 en gaf ze op. Een officiële reden voor haar forfait is er nog niet.

Kirsten Flipkens (WTA 315) kon toch voor een positieve noot zorgen in het Belgische kamp. Ze won haar tweede en laatste kwalificatieduel tegen de Amerikaanse Alycia Parks en bereikt de hoofdtabel. Elise Mertens, die vrij was in de eerste ronde, moet ook nog in actie komen