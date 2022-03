Oekraïense Kostjoek dwarsboomt Van Uytvanck meteen in Miami

Marta Kostjoek kreeg in Indian Wells geen kans tegen Elise Mertens. Ze kon amper 3 spelletjes pakken en zat met haar hoofd bij de oorlog in Oekraïne. "Je zag dat ze het moeilijk had", zei Mertens.

Maar Kostjoek had eerder al Maryna Zanevska uitgeschakeld in Indian Wells en durfde dus wel opnieuw een Belgische tegenstandster aan in Miami. Tegen Van Uytvanck - amper één plekje lager op de WTA-ranking - liep ze meteen 3-0 uit.

Van Uytvanck was dan wel opgewarmd en trok de eerste set nog naar zich toe. Maar in de 2e en 3e set had ze geen antwoord meer op de harde slagen van de Oekraïense. Kostjoek stoot door naar de 2e ronde, waarin ze het opneemt tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 28).