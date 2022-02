Mertens stoot door in Doha na opgave van titelverdedigster Kvitova

"Ik zal op de afspraak moeten zijn." Na een moeilijke 1e ronde besefte Elise Mertens maar al te goed dat ze tegen titelverdedigster Petra Kvitova nog dieper zou moeten graven in Doha.

Mertens begon ook sterk tegen de voormalige nummer 2 van de wereld met een break, maar verloor daarna 4 games op een rij: 2-4. De winderige omstandigheden in Doha maakten het moeilijk om precies te spelen.

Toch slaagde Mertens erin om de set opnieuw te doen kantelen: met drie spelletjes op een rij mocht ze plots serveren voor de set. Kvitova spartelde nog even tegen, maar even later was het toch prijs voor onze landgenote: 7-5.

In het begin van de 2e set klaagde Kvitova over pijn aan haar linkerpols. Na een kort overleg met haar kinesist gooide ze de handdoek in de ring. Mertens neemt het in de volgende ronde op tegen de Estse Anett Kontaveit.