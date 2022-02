Elise Mertens knokt zich na knappe remonte voorbij Italiaanse in Doha

Na haar vroege uitschakeling in het enkelspel vorige week in Dubai was Mertens in Doha tuk op revanche. Het zestiende reekshoofd kreeg in de Qatarese hoofdstad de Italiaanse Jasmine Paolini voorgeschoteld, het nummer 46 van de wereld.

Mertens leek in set één haar goede spel ook te hebben teruggevonden en pakte met 6-3 de setwinst, maar in set twee gaf Mertens de controle helemaal uit handen. Paolini sloeg terug met 6-2-setwinst en ook in de derde set leek ze Mertens aanvankelijk de baas.

Paolini liep uit tot 1-4 en kreeg bij 3-5 een kans om de wedstrijd uit te serveren, maar Mertens vocht zich nog helemaal terug in de wedstrijd. Bij 6-5 had ze aan haar eerste matchbal genoeg om Paolini uit te schakelen.

In de zestiende finales volgt wel een pittige affiche. Daarin neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-21), titelverdedigster in Qatar. Zij wipte de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA-55) na twee korte sets.