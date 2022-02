Elise Mertens heeft haar 14e trofee in het dubbelspel te pakken

Het was van Indian Wells vorig jaar geleden dat Elise Mertens in het dubbelspel nog met de hoofdtrofee mocht zwaaien. Toen stond Mertens nog oog in oog met Koedermetova, vandaag stonden de Belgische en de Russin aan dezelfde kant van het net.

Mertens en Koedermetova gingen vandaag in Dubai al vroeg in de finale 2 keer door de opslag van Ostapenko en Kitsjenok, respectievelijk de nummers 22 en 30 van de wereld in het dubbelspel. Ter vergelijking: Mertens staat 4e op die ranking, haar partner Koedermetova 9e.



Na een 1-6-zege in de 1e set wervelden Mertens en Koedermetova ook door de 2e set. In een mum van tijd stond het 0-4. Ostapenko en Kitsjenok werkten bij 2-5 nog 2 matchpunten weg. Maar dat was uitstel van executie.



Een spelletje later was het wel bingo. Zo mag Mertens een 14e dubbeltrofee in haar kast zetten.



Voor Koedermetova is de dubbelzege ook een zoete revanche, nadat ze eerder vandaag de finale in het enkelspel had verloren tegen Ostapenko.